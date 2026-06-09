ترامب: إيران أسقطت المروحية الأمريكية في مضيق هرمز ويتوجب علينا الرد

واشنطن-سانا

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إيران هي من أسقطت مروحية أباتشي الأمريكية في مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة رد واشنطن على ذلك.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”: “لقد أبلغت للتو أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى طائراتنا المروحية المتطورة من طراز أباتشي أثناء دورية فوق مضيق هرمز”، موضحاً أنه “كان يقودها طياران، وهما بسلام وغير مصابين، ورغم ذلك يتوجب على الولايات المتحدة من باب الضرورة الرد على هذا الهجوم”.

ووفقاً للقيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، فإن مروحية أباتشي من طراز “إيه إتش-64” سقطت قرب ساحل عُمان أثناء قيامها بدورية في المياه الإقليمية، وأشار الجيش الأمريكي إلى أن زورقاً تابعاً للبحرية عثر على فردي طاقم المروحية وأنقذهما.