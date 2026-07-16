ارتفاع حجم التجارة بين هونغ كونغ ودول الخليج العربية أكثر من 35 بالمئة ‏

هونغ كونغ-سانا‏

ارتفع حجم التجارة بين منطقة هونغ كونغ ودول الخليج العربية أكثر من 35 ‏بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في مؤشر على تنامي ‏العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الخميس عن السكرتير المالي ‏لحكومة هونغ كونغ بول تشان قوله: إن هذا النمو يمثل قفزة كبيرة مقارنة مع ‏الزيادة السنوية البالغة 5 بالمئة التي سُجلت خلال العام الماضي، مشيراً إلى ‏أن حجم التجارة الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة حقق نمواً تجاوز ‌‏52 بالمئة خلال الفترة ذاتها.‏

وأوضح تشان أن صناديق الثروة السيادية في دول الخليج العربية تتجه ‏بصورة متزايدة إلى تنويع استثماراتها والبحث عن وجهات بديلة خارج الولايات ‏المتحدة وأوروبا، لافتاً إلى أن نحو 40 بالمئة من توزيعات أصول هذه ‏الصناديق، التي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات، وُجهت إلى الأسواق ‏الآسيوية خلال العام الماضي.‏

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين ‏هونغ كونغ ودول الخليج العربية، في ظل توسع التعاون التجاري والمالي بين ‏الجانبين.‏

يشار إلى أن تقريراً لمجموعة بوسطن الاستشارية، كشف في 30 أيار ‏الماضي أن منطقة هونغ كونغ تجاوزت سويسرا لتحتل المرتبة الأولى عالمياً ‏في إدارة الثروات العابرة للحدود، بعد أن ارتفع حجم الثروات المُدارة فيها ‏بنسبة 10.7 بالمئة خلال العام الماضي، لتبلغ 2.95 تريليون دولار.‏