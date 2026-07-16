ارتفاع حجم التجارة بين هونغ كونغ ودول الخليج العربية أكثر من 35 بالمئة ‏

هونغ كونغ-سانا
ارتفع حجم التجارة بين منطقة هونغ كونغ ودول الخليج العربية أكثر من 35 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في مؤشر على تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الخميس عن السكرتير المالي لحكومة هونغ كونغ بول تشان قوله: إن هذا النمو يمثل قفزة كبيرة مقارنة مع الزيادة السنوية البالغة 5 بالمئة التي سُجلت خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة حقق نمواً تجاوز 52 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وأوضح تشان أن صناديق الثروة السيادية في دول الخليج العربية تتجه بصورة متزايدة إلى تنويع استثماراتها والبحث عن وجهات بديلة خارج الولايات المتحدة وأوروبا، لافتاً إلى أن نحو 40 بالمئة من توزيعات أصول هذه الصناديق، التي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات، وُجهت إلى الأسواق الآسيوية خلال العام الماضي.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين هونغ كونغ ودول الخليج العربية، في ظل توسع التعاون التجاري والمالي بين الجانبين.
يشار إلى أن تقريراً لمجموعة بوسطن الاستشارية، كشف في 30 أيار الماضي أن منطقة هونغ كونغ تجاوزت سويسرا لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في إدارة الثروات العابرة للحدود، بعد أن ارتفع حجم الثروات المُدارة فيها بنسبة 10.7 بالمئة خلال العام الماضي، لتبلغ 2.95 تريليون دولار.