مقتل فلسطيني وإصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

القدس المحتلة-سانا

قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة، بينهم طفلان، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بينما تعرض نحو 40 آخرين لحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن الشاب قُتل متأثراً بجروح حرجة في منطقة الرأس، بينما تنوعت إصابات الأربعة الآخرين بين إصابة في الحوض وأخرى في الصدر.

وفي السياق ذاته، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 40 فلسطينياً أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الغاز السام المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس عبر حاجز دير شرف، وتمركزت في شارع عصيرة، قبل أن تنتشر في المنطقة، حيث داهمت عدداً من المحال التجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المركز التجاري، وأطلقت قنابل الغاز والصوت وسط ازدحام مروري وحركة نشطة للسكان.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، تتخللها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في إطار سياسة تضييق متواصلة لتهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.