لازاريني يحذر من تعرض غزة للمحو وتفريغ سكانها

نيويورك-سانا

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من أن غزة تتعرض للمحو وتفرغ من سكانها، محولَةً إلى أرض قاحلة.

وقال لازاريني في منشور على منصة “إكس” اليوم: إنه “لا مكان آمناً في غزة حتى المنطقة الإنسانية، إنه مخيم كبير ومتنامٍ يُحشر فيه الفلسطينيون الجائعون في حالة يأس، وهم يُجبرون حالياً على الانتقال إلى ما يسمى (المنطقة الإنسانية) في المواصي”.

وأضاف: “تحذيرات المجاعة لم تجد آذاناً صاغية.. فهل ستلقى تحذيرات هذه الكارثة المتفاقمة المصير نفسه؟”، داعياً إلى “وقف إطلاق النار فوراً قبل فوات الأوان، ووضع حد للإفلات من العقاب قبل أن تصبح الفظائع القاعدة الجديدة”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية، والتجويع ومحاولات التهجير القسري لسكانه.