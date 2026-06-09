تكريم لاعبي نادي مدينة دوما قبل مواجهة الهلال لحسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز

IL8B3135 تكريم لاعبي نادي مدينة دوما قبل مواجهة الهلال لحسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز

ريف دمشق-سانا

كرّمت مديرية الشباب والرياضة في ريف دمشق ومجلس الوجهاء والأعيان لاعبي نادي مدينة دوما لكرة القدم تقديراً لما قدموه من أداء مميز خلال التجمع المؤهل للدرجة الأولى لكرة القدم، وتحفيزاً لهم قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الهلال يوم الخميس لحسم بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز.

وفي تصريح لـ سانا أكد رئيس مجلس الوجهاء والأعيان في مدينة دوما أحمد طه أن الفريق يستحق الدعم والمؤازرة من جميع أبناء المدينة وريف دمشق، مشيراً إلى أن ما حققه اللاعبون حتى الآن يعكس روح الإصرار والعزيمة لديهم رغم محدودية الإمكانات.

IL8B3129 تكريم لاعبي نادي مدينة دوما قبل مواجهة الهلال لحسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز

وأضاف طه: إن نادي مدينة دوما بات اليوم ممثلاً لريف دمشق بأكمله في سباق التأهل إلى الدوري الممتاز، داعياً أبناء المحافظة إلى مؤازرة الفريق في مباراته الحاسمة أمام الهلال، مشيراً إلى تخصيص وسائل نقل مجانية للجماهير الراغبة بحضور اللقاء في مدينة حماة.

ويُعد وصول نادي مدينة دوما إلى المباراة الفاصلة إنجازاً رياضياً لافتاً في ظل التحديات التي واجهها النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعرضت منشآته الرياضية وبنيته التحتية لأضرار كبيرة جراء ممارسات النظام البائد، ما انعكس على واقع النادي وإمكاناته الفنية واللوجستية.

IL8B3122 تكريم لاعبي نادي مدينة دوما قبل مواجهة الهلال لحسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز
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