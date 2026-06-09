منافسات قوية في المجموعة 11 لكأس العالم .. وكريستيانو رونالدو على موعد مع النسخة القياسية

دمشق-سانا

تتجه الأنظار إلى المجموعة الحادية عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 والتي تضم البرتغال وكولومبيا والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان حيث من المتوقع أن تقدم البرتغال وكولومبيا نسخة استثنائية ومنافسة قوية على اللقب، وأن يكون منتخبا أوزبكستان والكونغو الديموقراطية الحصانين الأسودين في المونديال.

ويُعدّ المنتخب البرتغالي المرشح الأبرز لبلوغ الدور التالي عن المجموعة الحادية عشرة، حيث يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية ومنتخب أوزبكستان المشارك للمرة الأولى، قبل الاختبار الأصعب أمام كولومبيا.

وسيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موعد مع النسخة السادسة والقياسية في كأس العالم الحالية، إلى جانب مجموعة هائلة من زملائه الموهوبين، فيما تستهدف البرتغال إحراز اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخها.

ويعقد المنتخب البرتغالي الآمال على خط ثنائي باريس سان جرمان الفرنسي، فيتينيا وجواو نيفيش، إلى جانب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي برونو فرنانديش وبرناردو سيلفا.

واحتلت البرتغال المركز الرابع في نسخة 2006، التي كانت أولى مشاركات رونالدو، إضافة إلى أنه الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 143 هدفاً.

ويعول المنتخب الكولومبي على لاعبه لويس دياس في النهائيات بعد أفضل موسم في مسيرته على مستوى الأندية مع بايرن ميونيخ الألماني، وعلى نجمه المخضرم خاميس رودريغيس، بعد 12 عاماً من البطولة التي جعلت منه نجماً عالمياً.

ولن تكون مهمة أوزبكستان والكونغو الديموقراطية سهلة في محاولة قلب التوقعات أمام المرشحين الكبيرين للمجموعة.

ويُعد مدافع مانشستر سيتي عبد القادر خوسانوف الاسم الأبرز في تشكيلة أوزبكستان التي تعتمد في معظمها على لاعبين ينشطون محلياً.

أما الكونغو الديمقراطية، فتعيد ذكريات مشاركتها الوحيدة في كأس العالم قبل 52 عاماً، وغادرت ألمانيا من دون نقطة واحدة أو هدف مسجّل.

وسيطمح منتخب يضم أسماء مثل جناح نيوكاسل يوان ويسا، ولاعب وسط سندرلاند نواه صديقي، ومدافع ويست هام آرون وان-بيساكا، إلى تحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته المونديالية.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في الـ 11 من حزيران الجاري، في أول نسخة تُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.