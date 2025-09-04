رابطة العالم الإسلامي: للفلسطينيين حق تاريخي وقانوني في أرضهم

الرياض-سانا

أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي بشدّة التصريحات العدائية للوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن ضمّ الضفة الغربية، مشددة على أن ذلك يخالف الشرعية الدولية، ويقوض كلّ فُرص وقف الحرب وإحلال السّلام.

وندد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان اليوم بسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتمادى في الاستهانة بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم المشروعة، مجدداً التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى الحقّ التاريخيّ والقانونيّ لأبناء فلسطين في أرضهم.

ودعا العيسى المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية؛ لإنهاء المأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ولدعم حقه المشروع في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي برفقة رؤساء مجالس المستوطنات تحت عنوان “خطة فرض السيادة”، هدد سموتريتش بتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية كما جرى في قطاع غزة، ودعا مجدداً إلى ضم الضفة الغربية، وقال “إسرائيل تعارض بشكل مطلق إقامة دولة فلسطينية، هناك إجماع واسع على ضم الضفة الغربية، وقد حان الوقت لضمها والقضاء على خيار إقامة الدولة الفلسطينية”.