وزير الإعلام يبحث مع مدير اتحاد إذاعات الدول العربية تعزيز الشراكة الإستراتيجية

دمشق-سانا

التقى وزير الإعلام السوري خالد زعرور مع مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU عبد الرحيم سليمان في دمشق بحضور مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو.

وذكرت وزارة الإعلام في قناتها عبر التلغرام اليوم الإثنين أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المؤسسات الإعلامية الرسمية في سوريا وبين الاتحاد، وإمكانية الاستفادة من المنظومات الهندسية والتدريبية لـ ASBU لتأهيل كوادرنا الإعلامية.

يذكر أن اتحاد إذاعات الدول العربية (إسبو) منظمة مهنية عربية، أنشئت بموجب قرار جامعة الدول العربية رقم 1100 في 15 تشرين الأول 1955 بمدينة الخرطوم، ويهدف إلى تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين إذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية وتطوير إنتاجها شكلاً ومضموناً، وباشر الاتحاد عملهُ في 9 شباط 1969 واتخذ من تونس مقراً له.