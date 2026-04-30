الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس وزراء نيوزيلندا التطورات الإقليمية وأمن الملاحة الدولية

أبوظبي-سانا

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وذكرت كالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على ضرورة تدارك التأثيرات السلبية لهذه التطورات على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، مشددين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان استقرار المنطقة.

كما بحث الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء نيوزيلندا التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة، حيث أكدا الحرص المتبادل على استثمار الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يخدم المصالح التنموية للبلدين.

يُذكر أن رئيس الوزراء النيوزيلندي كان قد عبّر مؤخراً عن إدانته للاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول العربية، مؤكداً تضامن بلاده مع الجهود الرامية لحماية السيادة الوطنية وإرساء دعائم الاستقرار.