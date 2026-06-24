المفوضية الأوروبية تدعو للحد من انبعاثات غاز الميثان وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق منصة عالمية جديدة تحت اسم “Electrify Now” العالمية، تهدف إلى تسريع التحول نحو الطاقة الكهربائية النظيفة، والحد من انبعاثات غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري، وذلك خلال أعمال النسخة الثامنة من أسبوع لندن للعمل المناخي.



وذكرت المفوضية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المنصة الجديدة التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وعدة دول ومنظمات دولية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تركز بشكل أساسي على قطاعات النقل والصناعة والمباني، بهدف رفع نسبة الاعتماد على الكهرباء النظيفة إلى 35 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2035، عبر تحديث الشبكات وزيادة سعات التخزين وتطوير سلاسل إمداد مرنة.



بدوره، أكد مفوض الطاقة والإسكان الأوروبي دان يورغنسن أن التحول نحو الطاقة الكهربائية النظيفة يعد من أقوى الأدوات لبناء مستقبل مستدام، كونه يساهم في خفض الانبعاثات الضارة ويعزز أمن الطاقة، ويجنب المجتمعات الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود الأحفوري.



وأشارت المفوضية إلى أن المبادرة تضع خفض انبعاثات الميثان في صميم الجهود السياسية الدولية، بما يتماشى مع التعهد العالمي الرامي لخفض هذه الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030، مشددة على أن الحد من تسرب الغاز ووقف عمليات الحرق الروتينية في المنشآت النفطية سيسهم مباشرة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتأمين إمداداتها.



وكان الاتحاد الأوروبي وكندا بصفتهما المنظمين المشاركين للتعهد العالمي بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان، رحبا مؤخراً بالدعوة الجديدة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحد من انبعاثات غاز الميثان، داعيين دول العالم للانضمام إلى هذا الجهد الجماعي، حيث يُعد غاز الميثان ثاني أكبر مسبب للتغير المناخي، ويمثل خفضه إحدى أسرع الوسائل وأقلها تكلفة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.