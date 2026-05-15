واشنطن تلغي نشر أربعة آلاف جندي أمريكي في بولندا

واشنطن-سانا

ألغت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الجمعة نشر أربعة آلاف جندي في بولندا، في إطار إعادة تنظيم قواتها في أوروبا عقب إعلانها أنها ستسحب آلاف الجنود من ألمانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن رئيس أركان الجيش الأمريكي بالوكالة الجنرال كريستوفر لانيف قوله خلال جلسة استماع في الكونغرس: “إن قائد القيادة الأوروبية الأمريكية تلقى تعليمات بشأن تقليص القوات”، مشيراً إلى أن الأمر صدر من مكتب وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث.

وأدلى وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول بشهادته إلى جانب لانيف، حيث قال: إن نشر القوات أُلغي “قبل يومين”.

بدوره، كشف النائب الجمهوري دون بيكون خلال الجلسة عن أن بولندا لم تبلغ مسبقاً بالأمر، واصفاً إلغاء نشر القوات بأنه “مخجل للولايات المتحدة”، كما انتقدت النائبة الديموقراطية مارلين ستريكلاند هذه الخطوة، قائلة: “عندما نسحب هذا العدد الكبير من القوات، فهذا يشير إلى أننا لسنا حليفاً يعتمد عليه”.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية أعلنت مطلع الشهر الجاري، أن واشنطن ستسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال الأشهر المقبلة.