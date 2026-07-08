التربية والتعليم تجري الامتحان النظري لمسابقة انتقاء الكفاءات الإدارية تمهيداً للتعيين

دمشق-سانا

أجرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء الامتحان النظري لمسابقتها المعلن عنها في السابع من حزيران الماضي، لانتقاء كفاءات ضمن عدد من الاختصاصات الإدارية، في إطار استكمال إجراءات التعيين والتعاقد وفق الأسس والمعايير المعتمدة، وذلك في المراكز الامتحانية المحددة بجميع المحافظات السورية.

وشملت المسابقة اختصاصات رئيس دائرة التنمية الإدارية، ومشرف مجمع تربوي، ومساعد إداري أول (أعمال إدارية ومكتبية)، حيث تضمن الاختبار الكتابي ستين سؤالاً أعدت وفق المستويات المعرفية العليا في “هرم بلوم المعرفي”، بما يقيس مهارات التحليل والتركيب والتقييم والإبداع، إلى جانب المعرفة التخصصية والمهارات التطبيقية المرتبطة بالوظيفة.

المسابقة تكرس تكافؤ الفرص

وأوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم عبد الكريم القادري في تصريح لـ سانا، أن الوزارة أجرت الاختبار التحريري في جميع المحافظات للمتقدمين إلى وظائف رؤساء دوائر التنمية الإدارية، ومشرفي المجمعات التربوية، والمساعدين الإداريين، مبيناً أن هذه المسابقة تعد الأولى التي تنظمها الوزارة بمشاركة متقدمين من داخل الملاك وخارجه.

وأشار القادري إلى أن المسابقة تنطلق من مبدأ إتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات والخبرات، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والجدارة الوظيفية، بما يتيح للخريجين والمؤهلين المنافسة على هذه الشواغر وفق معايير موضوعية، مضيفاً: إن الناجحين في الاختبار النظري سيتأهلون إلى المقابلة الشخصية التي تجريها لجان متخصصة لتقييم الجوانب الإدارية والسلوكية والقيادية لديهم.

الأسئلة تقيس الكفاءة الفعلية

وأعرب عدد من المتقدمين عن ارتياحهم لمستوى الاختبار، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت متنوعة ومتدرجة من حيث الصعوبة، وغطت المستويات المختلفة لهرم بلوم، بدءاً من التذكر والفهم، وصولاً إلى التطبيق والتحليل والتقويم والإبداع.

ولفتوا إلى أن الامتحان تضمن أسئلة تخصصية تتعلق بمهام الوظيفة، وأخرى في قانون العاملين، إضافة إلى أسئلة تقيس المهارات الرقمية واستخدام برامج الحاسوب، معتبرين أن اعتماد هذه المعايير يشكل خطوة إيجابية في اختيار الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات العمل الإداري الحديث والتحول الرقمي في المؤسسات التربوية.

وكانت وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أعلنت في السابع من حزيران الماضي عن توافر شواغر وظيفية ضمن اختصاصات رئيس دائرة التنمية الإدارية، ومشرف مجمع تربوي، ومساعد إداري أول (أعمال إدارية ومكتبية) في مختلف المحافظات السورية.