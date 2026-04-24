مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على محافظة النبطية

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن غارة نفذها العدو الإسرائيلي على بلدة تولين قضاء مرجعيون فجر اليوم أدت إلى مقتل شخصين.

إلى ذلك قام الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منازل في مدينة بنت جبيل لجهة بلدة دبل وفي بلدة الخيام، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف بلدة القنطرة – قضاء مرجعيون، كما حلّق الطيران المسيّر المعادي في أجواء العاصمة بيروت، وصولاً إلى الضاحية الجنوبية، بشكل متواصل ومكثف وعلى علو منخفض جداً.

وكان خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون أمس الأول، بغارات إسرائيلية على بلدتي يحمر الشقيف، والطيري، بمحافظة النبطية وعلى منطقة البقاع الغربي.