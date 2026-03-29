ولي العهد السعودي يبحث مع الملك الإسباني والرئيسين الأوزبكي والموريتاني الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود هاتفياً، اليوم الأحد، مع الملك الإسباني فيليب السادس، والرئيسين الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الملك الإسباني أكد خلال مباحثاته مع ولي العهد تضامن بلاده مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

من جهتهما أعرب الرئيسان الأوزبكي والموريتاني خلال الاتصال عن استنكارهما للهجمات الإيرانية على أراضي المملكة، وعن تضامن بلديهما ودعمهما لما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وتشهد السعودية ودول خليجية أخرى، اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ، وذلك منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.