مصرع سبعة أشخاص بتحطم طائرة في ولاية كارولاينا الشمالية

واشنطن-سانا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، إثر تحطّم طائرة خاصة، أثناء هبوطها الليلة الماضية في مطار ستيتسفيل بمقاطعة إيريديل في ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد شرطة المقاطعة دارن كامبل قوله: “إنّ سبعة أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة، ولم ينجو من الحادث أحد”.

وتسبّب تحطم الطائرة بحريق هائل في الموقع، وفقاً لصور بثّتها محطات تلفزيون محلية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن سائق سيارات سباق ناسكار، المتقاعد غريغ بيفل وزوجته وطفليهما، كانوا من بين ركاب الطائرة، وفقدوا حياتهم.

ويأتي هذا الحادث في سياق تكرار حوادث الطائرات الصغيرة في الولايات المتحدة، حيث لقي شخصان مصرعهما في الثالث عشر من تشرين الأول الماضي جراء تحطم طائرة مماثلة على طريق رئيسي بولاية ماساتشوستس.

وتعيد واقعة تحطم طائرة “سيسنا” في كارولاينا الشمالية تسليط الضوء على سجل السلامة الخاص بقطاع “الطيران العام” والشركات في الولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ضغوطاً متزايدةً لمراجعة بروتوكولات الصيانة وتدريب الطيارين، وخاصة مع تكرار الحوادث المرتبطة بالطائرات الصغيرة ورجال الأعمال خلال العام الأخير.