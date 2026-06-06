“صاغلام تك” شركة تركية تطور نظاماً يرصد المسيّرات عبر أصواتها

أنقرة-سانا

طورت شركة تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، نظاماً جديداً قادراً على اكتشاف المسيرات وتتبعها عبر تحليل أصوات محركاتها ومراوحها، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات الإنذار المبكر ضد التهديد المتزايد للطائرات المسيرة.

ويحمل النظام الذي طورته شركة “صاغلام تك” التركية اسم “نظام الكشف والتتبع الصوتي للمسيّرات”، ويهدف إلى دعم أنظمة الرادار والمستشعرات الكهروبصرية المستخدمة حالياً في مواجهة الطائرات المسيّرة، ولا سيما في البيئات المعقدة التي تكثر فيها الأهداف المتحركة والإشارات المتداخلة.

وأوضح رئيس فريق البرمجيات المدمجة في شركة “صاغلام تك” عمر بويراز للأناضول، أن “النظام الجديد صُمم ليعمل كأداة مكملة لأنظمة الرصد القائمة”.

رصد سلبي دون كشف الموقع

وأشار بويراز إلى أن أبرز ما يميز النظام هو اعتماده على مبدأ الرصد السلبي، إذ لا يرسل أي إشارات كهرومغناطيسية، كما تفعل الرادارات التقليدية، بل يكتفي بالاستماع إلى الأصوات الصادرة عن الطائرات المسيّرة وتحليلها، ما يجعله أقل استهلاكاً للطاقة وأكثر صعوبة في الاكتشاف، بخلاف الرادارات النشطة التي تكشف مواقعها عند إرسال الإشارات، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

وأضاف: إن النظام يستطيع تحديد وجود المسيّرة أو عدمه، وتحديد اتجاهها بدقة في جميع الاتجاهات الأفقية والعمودية من خلال تحليل أصوات المحرك والمراوح.

قدرات كشف تصل إلى 3 كيلومترات

لفت بويراز إلى أن النظام قادر على تتبع طائرة مسيّرة متوسطة الحجم يبلغ عرضها نحو 50 سنتيمتراً من مسافة تصل إلى 570 متراً بشكل مستمر، بينما ترتفع مسافة الرصد إلى نحو 3 كيلومترات عند التعامل مع الطائرات المسيّرة الأكبر حجماً ذات الأجنحة الثابتة.

كما يتمتع النظام “بدقة عالية في تحديد اتجاه الهدف وارتفاعه، مع هامش خطأ لا يتجاوز نحو خمس درجات، وهو ما يسمح بتوجيه أنظمة المراقبة أو وسائل الاعتراض نحو الهدف بسرعة تبلغ نحو 250 جزءاً من الألف من الثانية تتيح للنظام رصد عدة تهديدات قادمة من اتجاهات مختلفة في الوقت نفسه.

ويميز النظام قدرته على التعامل مع ظاهرة أسراب المسيّرات، التي باتت تشكل تحدياً متزايداً في الحروب الحديثة، نتيجة زيادة الأصوات والترددات الناتجة عن تحليق عدد كبير من الطائرات في وقت واحد ما يسهل اكتشافها من مسافات أبعد.

حل خفيف الوزن للوحدات الميدانية

يتسم النظام، كما أفاد بويراز، بمرونة بنيته التي تسمح باستخدامه في المنشآت الثابتة مثل القواعد العسكرية ونقاط الحراسة، والوحدات الميدانية المتحركة على حد سواء.

إذ يقل وزن الجهاز عن كيلوغرام واحد، فيما لا يتجاوز استهلاكه للطاقة نحو 30 واط، الأمر الذي يتيح تشغيله حتى بواسطة بطارية محمولة من النوع المستخدم لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

وتمكّن هذه الميزة الجنود والفرق الميدانية من اكتشاف المسيّرات المعادية أثناء التحرك أو التمركز في المواقع الميدانية، ما يوفر وقتاً ثميناً لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.

ويعد النظام المطوّر إضافة جديدة إلى الحلول الدفاعية التركية الهادفة إلى مواجهة التهديدات المتنامية للطائرات المسيّرة، التي أصبحت من أبرز أدوات الاستطلاع والهجوم في ساحات القتال المعاصرة.

ويأتي هذا التطور في ظل قفزة نوعية حققتها تركيا مؤخراً في صناعة الدفاع الجوي وأنظمة الرادار، حيث انتقلت من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء شبكة دفاع محلية متعددة الطبقات، تتصدرها مشاريع عملاقة مثل مشروع “القبة الفولاذية” (Çelik Kubbe) الشامل، وشبكة واسعة من الرادارات المتطورة وصواريخ الاعتراض المصنعة محلياً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال زيارته لمعرض “ساها 2026″، لصناعات الدفاع في إسطنبول، أن تركيا تعد واحدة من “الدول البارزة في مجال صناعات الدفاع والطيران والفضاء”، مشيراً إلى أن صناعاتها الدفاعية أصبحت تحظى بإقبال وثقة وتفضيل على مستوى العالم.