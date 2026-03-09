الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن وسائط دفاعها الجوي تصدت فجر اليوم لاعتداء إيراني بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، أطلقت باتجاه مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها: إن “الأصوات التي سُمع دويها في عدة مناطق ناجمة عن عمليات اعتراض وتدمير الأهداف المعادية”، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ الباليستية، فيما تولت المقاتلات الحربية اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة والجوالة.

وفي سياق متصل، تمكنت فرق الإطفاء والأجهزة المختصة من السيطرة على حريق اندلع في إمارة الفجيرة، ناتج عن سقوط شظايا أحد الصواريخ المعادية عقب اعتراضه بنجاح، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية.

وتشهد المنطقة تصعيداً ميدانياً خطيراً مع استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف منشآت حيوية وأحياء مدنية في عدد من الدول العربية، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في الممتلكات.