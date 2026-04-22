اليونسكو تعتمد بالإجماع قراراً لصالح فلسطين حول الأوضاع في قطاع غزة

باريس-سانا

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” اليوم بالإجماع، قراراً بشأن متابعة تنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القرار يسلط الضوء على الأضرار الجسيمة التي لحقت بمئات المدارس والجامعات والمواقع التراثية والأثرية في القطاع جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، إضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ المنظمة.

من جانبه، رحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى “اليونسكو” عادل عطية في كلمة له أمام المجلس باعتماد القرار بالإجماع، مشدداً على حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب بتدمير شبه كامل لمقومات الحياة والعملية التعليمية، فضلاً عن استهداف المواقع الأثرية واستشهاد 264 صحفياً وصحفية.

وكانت منظمة “اليونسكو” اعتمدت الثلاثاء الماضي قرارين لصالح فلسطين، الأول بعنوان “فلسطين المحتلة” والآخر حول “المؤسسات الثقافية والتعليمية”، وذلك رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ومحاولات سلطات الاحتلال تزوير التاريخ وطمس الهوية الفلسطينية.