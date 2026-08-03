وزير الخارجية الإيطالي يحذر من عواقب إطالة أزمة مضيق هرمز

photo 2026 08 03 18 37 49 وزير الخارجية الإيطالي يحذر من عواقب إطالة أزمة مضيق هرمز
مصدر الصورة_وكالة آكي

روما-سانا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أهمية التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن تاياني قوله: إنه “مع مرور الوقت وبدون التوصل إلى اتفاق بشأن فتح المضيق، ستتفاقم أزمة الطاقة، وسترتفع أسعار الغاز والنفط والأسمدة أكثر، وستتعثر الأسواق العالمية”.

وأشار الوزير إلى أن “بلاده تقوم بدورها”، لافتاً إلى أن “روما استضافت مؤخراً اجتماعاً دولياً حول حل الدولتين، وكذلك المحادثات بين إسرائيل ولبنان والتي ستُعقد مجدداً في العاصمة الإيطالية بين الثلاثاء والخميس المقبلين”.

أردوغان: جماعات متطرفة في إسرائيل تسعى لإفشال جهود السلام وإبقاء المنطقة في دائرة الصراع
مايكروسوفت تعتمد التسميات الجغرافية الفلسطينية في الضفة الغربية ضمن خرائطها
فوز مامادي دومبويا بانتخابات الرئاسة في غينيا
مقتل أكثر من 20 شخصاً في هجوم مسلح شمال غرب نيجيريا
سلطنة عمان والهند تبحثان التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك