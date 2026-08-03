وزير الخارجية الإيطالي يحذر من عواقب إطالة أزمة مضيق هرمز

روما-سانا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أهمية التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، وإعادة فتح مضيق هرمز.



ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن تاياني قوله: إنه “مع مرور الوقت وبدون التوصل إلى اتفاق بشأن فتح المضيق، ستتفاقم أزمة الطاقة، وسترتفع أسعار الغاز والنفط والأسمدة أكثر، وستتعثر الأسواق العالمية”.



وأشار الوزير إلى أن “بلاده تقوم بدورها”، لافتاً إلى أن “روما استضافت مؤخراً اجتماعاً دولياً حول حل الدولتين، وكذلك المحادثات بين إسرائيل ولبنان والتي ستُعقد مجدداً في العاصمة الإيطالية بين الثلاثاء والخميس المقبلين”.