زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال اليابان

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، شمال اليابان، دون صدور تحذيرات من خطر حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: إنّ الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ قبالة محافظة مياغي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

بدورها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي) نقلاً عن مصادر مختصة، أنه لم يتم رصد أي خلل في محطات الطاقة النووية في مياغي وفوكوشيما التي تقع على بعد حوالي 125 كيلومتراً من مركز الزلزال.

ويأتي زلزال اليوم بعد زلزال عنيف ضرب شمال اليابان في نيسان الماضي وبلغت قوته 7,7 درجات وأدى إلى إصدار تحذير من تسونامي آنذاك.

وتعتبر اليابان واحدة من أكثر دول العالم نشاطاً زلزالياً، إذ تقع فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ”حلقة النار” في المحيط الهادئ.