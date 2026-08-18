أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب في مضيق هرمز في حدود 10 % وسط تراجع الملاحة وتصاعد الهجمات

لندن-سانا



أعلنت خدمة “ذا إنشورر” المتخصصة في قطاع التأمين أن أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية للمرور عبر مضيق هرمز لا تزال في حدود 10 بالمئة، في ظل انخفاض حركة الملاحة واستمرار الهجمات على السفن التجارية، ما يواصل الضغط على السوق ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.



ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء عن “ذا إنشورر”، قولها: إن ثلاثة مصادر في سوق التأمين البحري قدرت أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية في مضيق هرمز بما يتراوح بين 7.5 و12.5 بالمئة.



وقال مصدر في مجال الوساطة: إن الأسعار تتراوح بين 7.5 و10 بالمئة، فيما أوضح مصدر ثانٍ في مجال الاكتتاب التأميني أنها تبلغ نحو 10 بالمئة، وذكر مصدر ثالث أن الأسعار المعروضة ارتفعت إلى 12.5 بالمئة في أوائل الأسبوع الماضي، بينما أشار مصدر رابع إلى أن الوضع في المضيق يتغير بسرعة.

نطاق واسع لأسعار التأمين في البحر الأحمر



وأصبحت التغطية التأمينية للسفن في البحر الأحمر أكثر صعوبة منذ إعلان ميليشيا الحوثي في 20 تموز الماضي ما زعمت أنه فَرضُ حصار على الشحن السعودي.



وقال أحد مصادر الوساطة: إن الأسعار الحالية للسفن غير المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر تتراوح بين 0.35 و0.75 بالمئة.



وكانت بيانات شركة “كبلر” أظهرت تسجيل 49 عملية عبور لسفن السلع الأولية عبر مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، انخفاضاً من 55 عملية في الأسبوع السابق، ولم يتم رصد أي شحنات نفط سعودية.



وصعّدت ميليشيا الحوثي في 21 تموز الماضي تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما زعمت أنه “حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وذلك بعد أيام من تجدد المواجهات بين الميليشيا والحكومة اليمنية الشرعية، للمرة الأولى منذ سنوات.

