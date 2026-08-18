مواجهات قوية للأندية العربية في قرعة دوري أبطال آسيا 2

كوالالمبور-سانا

سحبت اليوم الثلاثاء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهات عربية قوية، مع حضور لافت للأندية العربية في المجموعات الأربع الأولى.

وضمت المجموعة الأولى أندية الوحدة الإماراتي وناساف الأوزبكي والكويت الكويتي والخالدية البحريني، فيما جاء الجزيرة الإماراتي وغول غوهار سيرجان الإيراني والمحرق البحريني وأركاداغ التركماني في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثالثة أندية التعاون السعودي والريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العماني، بينما ضمت المجموعة الرابعة الحسين إربد الأردني والشرطة العراقي والسيب العُماني وإيست بنغال الهندي.

وفي المجموعة الخامسة، يلتقي سيئول الكوري الجنوبي وملبورن فيكتوري الأسترالي وذا كونغ-فيتيل الفيتنامي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بيرسيب باندونغ الإندونيسي ومانيلا ديغر الفلبيني.

وتضم المجموعة السادسة أندية أديلايد يونايتد الأسترالي وباثوم يونايتد التايلاندي وليون سيتي سايلرز السنغافوري وتاي بو من هونغ كونغ الصين.

وفي المجموعة السابعة، يتقدم ماتشيدا زيلفيا الياباني قائمة المجموعة إلى جانب شنغهاي شينهوا الصيني وبرياه خان ريتش سفاي رينغ الكمبودي وتامبنيز روفرز السنغافوري.

وتشهد المجموعة الثامنة منافسة بين غانغوون الكوري الجنوبي وكوتشينغ سيتي الماليزي وكيتشي من هونغ كونغ الصين وفنوم بينه كراون الكمبودي.

ومن المقرر أن تختتم منافسات دور المجموعات في 9 أيلول 2026، على أن يقام دور الـ16 خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من شباط 2027.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 2 وحتى 18 من آذار المقبل، فيما تقام مواجهات الدور نصف النهائي بين 6 و14من نيسان القادم، على أن تقام المباراة النهائية في 15 من أيار 2027.