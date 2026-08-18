حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 6,438 قتيلاً

كراكاس-سانا

أعلنت السلطات الفنزويلية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في حزيران الماضي فنزويلا إلى 6,438 قتيلاً.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز قوله مساء أمس الإثنين في أحدث إحصائية بشأن تداعيات الزلزال : إن عدد الوفيات ارتفع إلى 6,438 قتيلاً بينما كان الأسبوع الماضي6,301 قتيل.

وأحصت السلطات تضرر 60 ألف منزل على الأقل بدرجات متفاوتة، بينما بلغ عدد المنازل غير الصالحة للسكن 24 ألفاً، ولا يزال آلاف السكان الفنزويليين يقيمون في مخيمات مؤقتة تعاني من ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة.

وضرب زلزالان متتاليان بفارق دقيقة واحدة وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ‌‏‌‏ريختر فنزويلا في الـ 24 من ‌‏‌‏حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في مدينة لا غوايرا ‏الساحلية ‌‏الواقعة شمال العاصمة كراكاس‎.‎