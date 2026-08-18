الصين: زيادة إمدادات النفط إلى 440 مليون طن بحلول 2030

بكين-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للطاقة أنه من المتوقع أن تصل إمدادات النفط والغاز المحلية في الصين إلى 440 مليون طن من مكافئ النفط بحلول عام 2030، وذلك بموجب خطة خمسية جديدة لهذا القطاع.

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن الهيئة قولها: إنّه وبموجب الخطة الجديدة التي أصدرتها بشكل مشترك مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ستعمل البلاد على زيادة احتياطاتها من الغاز الطبيعي إلى ما يعادل أكثر من 13 في المئة من الاستهلاك الوطني، ورفع حجم حقن ثاني أكسيد الكربون السنوي من مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.

وتحدد الخطة هدفاً يتمثل في بناء صناعة نفط وغاز حديثة ذات قدرة إمداد محلية أقوى، وشبكات خطوط أنابيب أكثر كفاءة، واحتياطيات كافية ومرنة، وتشمل المهام الرئيسية تعزيز استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز احتياطيات النفط والغاز، وتعميق التعاون الدولي، وتسريع التحول الأخضر وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتعميق الإصلاحات في قطاع النفط والغاز.

كما تضع الخطة، أهدافاً لإضافة 20 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب النفط والغاز طويلة المسافات بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع إجمالي شبكة خطوط الأنابيب في البلاد إلى 220 ألف كيلومتر.

وتدعو الخطة أيضاً إلى التنسيق بين التطوير في مجال النفط والغاز وبين الطاقة المتجددة والموارد المرتبطة بها، وسيتم تشجيع حقول النفط والغاز على تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية بطريقة منظمة، ورفع معدلات الكهربة، وبناء حقول نفط وغاز خضراء ومنخفضة الكربون وخالية من الكربون.

وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي إنتاج الصين من النفط والغاز سجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 420 مليون طن من مكافئ النفط في عام 2025، ما يمثل تحسناً ملحوظاً في قدرة أمن الطاقة بشكل مستقل في البلاد.