الأمم المتحدة ترحّب بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

نيويورك-سانا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة “أنتونيو غوتيريش” بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بينها وبين إيران .

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام قوله للصحفيين مساء أمس الثلاثاء: “إن هذا القرار يشكّل خطوة مهمة باتجاه خفض التصعيد، وخلق مساحة ضرورية للدبلوماسية وبناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة”.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تشجع جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض وقف إطلاق النار، وعلى الانخراط بشكل بناء في المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام ودائم.

ولفت المتحدث إلى دعم الأمين العام الكامل لجهود باكستان في تيسير إجراء مزيد من المحادثات، وأمله في أن تسهم تلك الجهود في تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل شامل ودائم للصراع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين، موضحاً أن التمديد سيستمر إلى حين تقديم الجانب الإيراني مقترحاً رسمياً وانتهاء المفاوضات الجارية، سواء بالرفض أو بالموافقة.