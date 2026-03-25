كندا تدين بشدة خطط السلطات الإسرائيلية احتلال أراضٍ جنوب لبنان

أوتاوا-سانا

أدانت كندا اليوم الأربعاء بشدة خطط السلطات الإسرائيلية احتلال أراضٍ في جنوب لبنان، مشددة على أهمية عدم انتهاك سيادة لبنان واحترام وحدة أراضيه.

وجددت وزارة الخارجية الكندية على حسابها على منصة إكس تضامنها مع حكومة لبنان وشعبه، داعية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، والامتناع عن شنّ هجمات على البنية التحتية والعاملين في القطاع الصحي وقوات حفظ السلام، والعمل وفقاً للقانون الدولي.

كما أكدت على ضرورة وقف هجمات ميليشيا “حزب الله” على إسرائيل ونزع سلاحه.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعا أمس الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية إلى “الامتناع” عن إرسال قوات للسيطرة على جنوب لبنان، محذّراً من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذه الخطوة.

تصاعد وتيرة القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل وسقوط المزيد من القتلى والمصابين
رئيس كرواتيا يدعو حكومته للاعتراف بدولة فلسطين
دعوة أممية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة
البرلمان العربي يدين إغلاق المسجد الأقصى ويدعو إلى حماية المقدسات
اليونيسيف: طفل فلسطيني واحد يُقتل في الضفة الغربية كل أسبوع تقريباً
