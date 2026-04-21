بلجيكا تستنكر الهجمات الإسرائيلية العشوائية على لبنان

لوكسمبورغ-سانا

أعرب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو عن استنكار بلاده للهجمات الإسرائيلية العشوائية على لبنان، داعياً إلى تعليق “ولو جزئي” لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بريفو قوله اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “إن سلوك إسرائيل غير مقبول ⁠بالمرة، وبالطبع يجب علينا التنديد بشدة بمبادرة جماعة حزب الله بشن الهجمات على إسرائيل، تضامناً مع إيران، الأمر الذي زج بلبنان في حرب ‌لم ⁠يكن يرغب بها”.

وأضاف بريفو: “ونستنكر بشدة أيضاً رد إسرائيل غير المتناسب والعشوائي”.

وجدد بريفو مطالبة بلجيكا بتعليق ⁠جزئي على الأقل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، موضحاً أن ⁠بلاده “تدرك أن التعليق الكامل للاتفاقية أمر مستبعد على ⁠الأرجح نظراً لمواقف الدول الأوروبية المختلفة”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قبيل الاجتماع: إن إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا طلبت من الاتحاد الأوروبي مناقشة تعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل في اجتماع اليوم.

وكان بريفو أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في العاشر من الشهر الحالي، دعم بلجيكا الكامل للسلطات اللبنانية، مشدداً على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.