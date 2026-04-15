هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب محافظة السليمانية بالعراق

بغداد-سانا

ضربت هزّة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء محافظة السليمانية شمال شرق العراق.

ونقلت وكالة “واع” للأنباء عن هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية قولها في بيان: “سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية بقوة 4.2 درجات ظهر هذا اليوم على بعد حوالي 115 كم شمال مدينة السليمانية – بمحافظة السليمانية وبالقرب من الحدود العراقية الإيرانية”.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات المتبعة في حالات الزلازل والابتعاد عن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

وكانت هزة أرضية بلغت شدّتها 4.6 درجات على مقياس ريختر، ضربت شرق العراق نهاية شباط الماضي، دون تسجيل إصابات.