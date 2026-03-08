فقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين جراء غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز

جاكرتا-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الأحد فقدان ثلاثة بحّارة إندونيسيين بعد غرق سفينة قاطرة ترفع علم الإمارات في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: إنه كان يوجد على متن السفينة “مصفح 2” طاقم من إندونيسيا والهند والفيليبين، مشيرة إلى نجاة أربعة أفراد، وفقدان ثلاثة آخرين.

وأضافت أن ناجياً إندونيسياً يعالَج حالياً من حروق في مدينة خصب في عمان بينما السلطات المحلية مازالت تبحث عن المفقودين.

وأشارت الى أن السفينة شهدت قبل أن تغرق انفجاراً تسبّب في اندلاع حريق فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

بدورها أفادت شركة “فانغارد” الأمنية أن السفينة القاطرة أصيبت بصاروخين الأربعاء الماضي عندما كانت تحاول مساعدة سفينة الحاويات “سفين بريستيج” التي ترفع علم مالطا.

وكانت البحرية السلطانية العُمانية، أعلنت الأربعاء الماضي، إنقاذ طاقم سفينة شحن ترفع علم مالطا، بعد تعرضها لاستهداف صاروخي بالقرب من مضيق هرمز، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.