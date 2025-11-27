مصرع 11 شخصاً في حادث اصطدام قطار بمجموعة عمال جنوب غرب الصين

بكين-سانا

لقي 11 شخصاً مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح جراء اصطدام قطار تجريبي بمجموعة عمال جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن سلطات السكك الحديدية المحلية قولها: “إن القطار صدم عمال الصيانة، بينما هم يقومون بعملهم على مسار سكة حديد صباح اليوم في محطة لوهيانغتشن في كونمينغ، حاضرة مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين، وأسفر الحادث عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 2 آخرين”.

وتُعَد شبكة السكك الحديدية في الصين الأكبر في العالم، حيث تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر، وتسجل مليارات الرحلات سنوياً.

ورغم الإشادة بكفاءتها، فقد خضعت للتدقيق بعد عدة حوادث بارزة، مثل حادث تصادم وقع عام 2011 في مقاطعة تشجيانغ الشرقية أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 200 آخرين.

وفي عام 2021، لقي 9 أشخاص حتفهم عندما صدم قطار في مقاطعة قانسو الشمالية الغربية عمالاً في جزء من خط سكة حديد لانزو-شينجيانغ.