الدفاع القطرية تعلن ارتفاع حصيلة قتلى سقوط مروحية تابعة لقواتها بالمياه الإقليمية إلى 7 أشخاص

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة في المياه الإقليمية للبلاد جراء عطل فني، إلى 7 أشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الوزارة قولها: إنه “بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن طاقم وأفراد المروحية التي سقطت فجر اليوم، تأكد استشهاد النقيب الطيار سعيد ناصر صميخ من منتسبي القوات المسلحة القطرية” ليضاف إلى 6 قتلى أعلن عن مقتلهم في وقت لاحق.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط مروحية، جراء عطل فني أثناء تنفيذها مهمة روتينية في المياه الإقليمية للبلاد، ما أسفر عن مقتل ضباط قطريين وضابط من القوات المشتركة القطرية التركية، إضافة إلى متعاونين مدنيين من الجنسية التركية.