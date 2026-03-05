وزير خارجية تركيا يبحث مع عدد من نظرائه العرب تطورات الأوضاع في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء، خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية كل من الكويت والأردن وقطر والسعودية، آخر التطورات في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية قولها: إن فيدان بحث مع كل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، والأردني أيمن الصفدي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، التطورات الأخيرة في المنطقة وتبادلوا وجهات النظر بشأنها.

وتتعرض عدد من الدول العربية لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ يوم السبت الماضي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.