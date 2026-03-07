ملك إسبانيا يؤكد دعمه للبحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أكد ملك إسبانيا فيليبي السادس اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، دعم بلاده الكامل للمنامة في ظل الاعتداءات الإيرانية المتواصلة عليها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “قنا” أن الملك فيليبي جدّد إدانته للاعتداءات الإيرانية، مشدداً على دعم إسبانيا للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.

من جهته أكد الملك حمد أن نهج البحرين يقوم على التمسك بمسار السلام، ودعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وكانت إيران استهدفت أمس الجمعة فندقين ومباني سكنية في إطار اعتداءاتها المتواصلة على دول الخليج العربي وبلدان أخرى في المنطقة، رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية عليها.

