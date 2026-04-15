فرنسا وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين

جاكرتا-سانا

اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والإندونيسي برابوو سوبيانتو على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والطاقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الحكومة الإندونيسية قولها في بيان اليوم الأربعاء: “إن ماكرون وسوبيانتو ناقشا خلال لقائهما في باريس أمس “تعزيز التعاون الاستراتيجي”، بما يشمل “اقتناء معدات عسكرية وتعزيز صناعة الدفاع”، معتبرةً أن فرنسا تمثل شريكاً استراتيجياً لإندونيسيا في أوروبا.

وأضاف البيان: إن الجانبين اتفقا أيضاً على التعاون في مجالي “التحول في مجال الطاقة، وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة”.

ومنذ وصول سوبيانتو إلى السلطة، تسعى جاكرتا إلى تحديث عتادها العسكري المتقادم، وخلال زيارة ماكرون إلى جاكرتا العام الماضي، أعلن وزير الجيوش الفرنسي حينها سيباستيان لوكورنو أن إندونيسيا وقّعت رسالة نوايا لشراء طائرات “رافال” إضافية من شركة “داسو للطيران”، من دون تحديد العدد أو الجدول الزمني.

وأشار إلى أن إندونيسيا التزمت أيضاً بشراء فرقاطات خفيفة وغواصات “سكوربين”، إلى جانب مدافع “سيزار” وذخائر من مجموعة “كيه إن دي إس” الفرنسية-الألمانية.