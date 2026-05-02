وزيرا الخارجية الأردني والأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

photo 2026 05 02 12 55 05 وزيرا الخارجية الأردني والأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية اليوم السبت في بيان عبر منصة “إكس”، أن الجانبين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى الجهود المبذولة لوقف التصعيد، ومعالجة تداعياته على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار.

وتشهد المنطقة منذ الـ 28 من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً واسعاً على خلفية تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما رافقها من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك