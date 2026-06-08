عقب دعوة ترامب لوقف النار… تهدئة حذرة بين إيران وإسرائيل

عواصم-سانا

في تطورٍ يعكس تصاعد الضغوط الدولية وتراجع هامش المناورة أمام التصعيد العسكري، أعلنت إيران وإسرائيل تعليق ضرباتهما المتبادلة بعد موجة هجمات مباشرة أثارت مخاوف من انزلاق المنطقة إلى تصعيد واسع، وذلك عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووفق ما نقلته رويترز وCNN، أكدت القيادة العسكرية الإيرانية وقف العمليات مع التحذير من استئنافها في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما على جنوب لبنان.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12، عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “لن تقبل” بمحاولة إيران فرض معادلة ردع جديدة، مع التأكيد على استمرار العمليات ضد ميليشيا حزب الله “وفق الضرورة لإزالة التهديد”.

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بوقف الاستعدادات لشن هجوم آخر على إيران.

ترامب يتدخل ويدفع للتهدئة

وجاء الإعلان الإيراني بعد ساعات من دعوة ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن “المفاوضات النهائية للسلام مستمرة”، وأن التصعيد قد يعرقلها، وأكد عبر منصة “تروث سوشال” أن التوصل إلى اتفاق بات قريباً لكنه لم ينجز بعد.

وبحسب تقارير إعلامية، طلب ترامب من نتنياهو التريث، وعدم توسيع الهجمات، فيما أوقفت إسرائيل بالفعل بعض عملياتها الجوية “بناء على طلب أمريكي”، وفق ما كشفت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس.

تصعيد متبادل قبل التهدئة

شهدت الساعات الأخيرة من التصعيد سلسلة ضربات متبادلة، إذ استهدفت إسرائيل مواقع داخل إيران، بينها منشآت عسكرية ومجمعات بتروكيماوية قالت، إنها مرتبطة ببرامج الصواريخ، وذلك بعد إطلاق إيران صواريخ باتجاه مواقع داخل إسرائيل.

الأسواق تتفاعل.. النفط يتراجع والذهب يستقر

أدت التطورات الأخيرة إلى تراجع المخاوف في الأسواق العالمية، حيث قلصت أسعار النفط مكاسبها التي سجلتها خلال ذروة التصعيد، وسط توقعات بتهدئة مؤقتة في مسار المواجهة حسب رويترز.

كما شهدت أسعار الذهب استقراراً نسبياً بعد تقلبات حادة، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة عقب أنباء عن احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار، بحسب محللين ماليين أشاروا إلى أن أي اتفاق مستقبلي سيخفف من الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

ضغوط دبلوماسية

وفي موازاة ذلك، تتواصل التحركات الدبلوماسية عبر وسطاء إقليميين، إذ تحدثت مصادر لرويترز وCNN عن استمرار قنوات اتصال غير مباشرة بين واشنطن وطهران.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: إن بلاده تعمل بجد مع شركائها لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإعطاء السلام فرصة أكبر.

كما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران إلى استئناف التعاون بشأن مواقعها النووية، في مؤشر على اتساع نطاق الضغط الدولي على إيران في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي.

وتعكس التطورات الأخيرة مستوى غير مسبوق من التوتر العسكري والسياسي، مع استهداف مواقع حساسة داخل إيران، ما يجعل المشهد مفتوحاً على احتمالات عودة التصعيد في أي لحظة في ظل غياب تفاهمات ثابتة حتى الآن.