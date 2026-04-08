الخارجية الإماراتية: اعتداءات إيران تستدعي اتخاذ مواقف حازمة ومساءلتها عنها

أبوظبي-سانا

أكدت الإمارات أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ 40 يوماً الماضية، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الخارجية الإماراتية قولها في بيان اليوم الأربعاء: “إنها تابعت بدقة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين”، مؤكدةً سعيها للحصول على مزيد من التوضيحات بشأن بنود الاتفاق، بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.

وأضافت الخارجية الإماراتية: “إن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك القدرات النووية، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز”.

وجددت الخارجية التوضيح بأن الإمارات لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى أنها تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم.

وشددت على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الصادر في الـ 11 من آذار عام 2026، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في وقت سابق اليوم، عن تصدي الدفاعات الجوية لاعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية في أجواء البلاد بعد إعلان وقف إطلاق النار.