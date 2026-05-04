ترامب: إيران ستباد من على وجه الأرض في حال استهدفت السفن الأمريكية

واشنطن- سانا

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ “مشروع الحرية”.

وفي تحذير شديد اللهجة، أكد ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية “استمرار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة تمتلك أسلحة ومعدات عسكرية متطورة وقواعد منتشرة حول العالم وهي قادرة على استخدامها إذا لزم الأمر”.

واعتبر ترامب أن “الحصار البحري على إيران هو أعظم مناورة عسكرية في التاريخ”، مشيراً إلى أن “إيران أصبحت أكثر مرونة في المفاوضات”.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق عبر منصته “تروث سوشيال” أن الولايات المتحدة ستباشر تنفيذ “مشروع الحرية” بهدف تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، واصفاً العملية بأنها مبادرة إنسانية لمساعدة الدول غير المنخرطة في النزاع،

وأكد أن واشنطن ستتولى إرشاد السفن وإخراجها بأمان محذراً من التعامل بحزم مع أي محاولة لعرقلة العملية.

وسبق أن أطلق ترامب سلسلة تهديدات لإيران توعد في إحداها بأن حضارة بأكملها ستموت في حال لم توافق طهران على صفقة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.