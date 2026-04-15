خمسة قتلى وعدد من الإصابات في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قُتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأولى من نهار اليوم الأربعاء على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن 4 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا في غارة فجراً على منزل في بلدة جباع قضاء النبطية، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا وعلى طريق حبوش – عربصاليم.

وأدت غارة إسرائيلية على دراجة نارية على طريق البابلية في منطقة الزهراني إلى سقوط قتيل آخر، فيما استهدفت مسيّرة سيارة على طريق جبل صافي في قضاء جزين، وفي الصباح تسببت غارتان على بلدتي برعشيت والصوانة في قضاء صور، بسقوط عدد من الإصابات.

وفي السياق شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة ميفدون في النبطية، وأثناء وصول فريق مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية إلى المكان شنت مسيرة معادية غارة باتجاههم وأفيد بوقوع إصابات.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية بقيام موقع الرادار المعادي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة شبعا، كما استهدف قصف مدفعي معادٍ بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل، وتعرضت بلدة كفردونين لقصف مماثل.

وكان 12 شخصاً قتلوا واُصيب آخرون في غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم.