علبي: الشعب السوري ربح وطنه مجدداً وسيعود المنتخب الوطني لمفاجأة العالم ‏

نيويورك -سانا ‏

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن الشعب السوري استطاع ‏استعادة وطنه وحقه في الحياة الطبيعية بعد سنوات من المعاناة، معرباً عن ثقته بأن ‏المنتخب الوطني السوري لكرة القدم سيفاجئ العالم في البطولات المقبلة.‏

وقال علبي في مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي ‏لكرة القدم، نشرتها البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في ‏نيويورك على منصة “إكس” اليوم: “لقد عرفت هذه المنصة منذ زمن طويل بذكر اسم ‏سوريا وتسليط الضوء على ما كانت تمر به من ظلم ومعاناة، أما اليوم فإن مجرد كون ‏سوريا تتحدث في يوم كرة القدم العالمي هو بحد ذاته دليل على أن سوريا بدأت تعود إلى ‏مكانها الطبيعي بين الأمم”.‏

وأضاف: “الأشخاص الذين كانوا يهتفون في الشوارع طلباً للحرية ضد النظام البائد، ‏يهتفون اليوم في الملاعب دعماً لفرقهم، والأطفال الذين كانوا يركضون هرباً من القصف ‏أو الاعتقال في ظل النظام البائد، أصبحوا اليوم، رغم التحديات التي تفرضها الألغام ‏والدمار، يركضون خلف الكرة”.‏

وأشار علبي إلى أن أفراح السوريين وأحزانهم لم تعد مرتبطة بالخوف من القصف أو ‏بفقدان الأحبة في السجون، بل أصبحت مرتبطة بنتائج الفرق الرياضية التي يشجعونها، ‏معتبراً أن هذا التحول هو ثمرة التضحيات الكبرى التي قدمها السوريون لتحرير بلدهم ‏واستعادة حقهم في الحياة الطبيعية.‏

وقال: “كما أسمع كثيراً من زملائي هنا في الأمم المتحدة أن الشعب السوري فاجأ العالم ‏خلال الأشهر الماضية، فإننا واثقون أن منتخبنا الوطني سيفاجئ العالم أيضاً في ‏المباريات والبطولات القادمة، وسيحجز مكاناً لسوريا الجديدة في كأس العالم القادم”.‏

وختم علبي بالقول: “إنهم يحملون اسم جبل قاسيون، ذلك الجبل المطل على دمشق، الذي ‏صمد في أحلك الظروف، وبرغم ما استغرقه الأمر من وقت، خرج منتصراً في النهاية، ‏وإلى أن يحين الوقت الذي يبدأ فيه منتخبنا الوطني بالربح مجدداً، يستطيع الشعب السوري ‏اليوم أن يقول بكل فخر: لقد ربحنا وطننا مجدداً”.‏

ويحتفل باليوم العالمي لكرة القدم في 25 أيار من كل عام، بموجب قرار الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة الصادر عام 2024 لما تجسده هذه الرياضة من قيم السلام والتسامح ‏والتعاون بين الشعوب، بوصفها اللعبة الأكثر انتشاراً وجماهيرية في العالم.‏