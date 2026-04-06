إصابة شخص جرّاء سقوط شظايا في أبو ظبي

أبو ظبي-سانا

أصيب شخص من جنسية أفريقية، اليوم الإثنين، جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة خلال اعتراضٍ ناجحٍ للدفاعات الإماراتية في أبوظبي.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي، في بيان على منصة إكس: “إن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادثٍ نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح – إيكاد، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأضافت: إن الحادث أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الغانية إلى إصابة متوسطة.

ودعا المكتب الإعلامي الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

بدورها، تتعامل الجهات المختصة في حكومة إمارة الفجيرة، اليوم، مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات “دو” في الإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران، دون تسجيل أي إصابات، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

وكانت حكومة إمارة الشارقة أعلنت أمس الأحد عن إصابة أربعة أشخاص بجروح، جراء سقوط شظايا في منطقة ميناء خورفكان، عقب تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.