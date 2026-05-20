سوريا تختتم مشاركتها في المنتدى العالمي للتعليم 2026 بلندن بتوسيع شراكاتها الدولية

لندن-سانا

اختتم وفد الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء، مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم 2026 في العاصمة البريطانية لندن، حيث عرض رؤية سوريا لتطوير المنظومة التعليمية، ومجالات التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاع التعليم العالي والتربية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في تصريح له اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن المشاركة في المنتدى جاءت في إطار توجه الدولة السورية نحو تعزيز الانفتاح الأكاديمي والتربوي وتوسيع التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي، والتعليم العام، والبحث العلمي.

رؤية سوريا لتطوير المنظومة التعليمية

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الوفد عرض خلال المنتدى، رؤية سوريا لتطوير المنظومة التعليمية، وأبرز التحديات التي تواجه الجامعات والمشافي التعليمية، ولا سيما في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وبناء القدرات الأكاديمية، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن الوفد عقد سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، ومدير التعليم والمهارات في البنك الدولي، جرى خلالها بحث آليات تعزيز التعاون في التعليم العالي والتعليم العام والتأهيل التقاني، ومناقشة مشروع تعاون يركز على دعم تعافي العملية التعليمية، ومعالجة الفاقد التعليمي، وتعزيز التعليم الرقمي، وتطوير برامج تدريب للكوادر، إضافة إلى دعم البنية التحتية وأنظمة المتابعة والتقييم.

شراكات إستراتيجية

كما شهدت المشاركة حضور فعالية رسمية، التقى خلالها الوفد عدداً من وزراء التعليم من دول شقيقة وصديقة لبحث فرص التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي، ومنهم وزير التعليم الأذربيجاني، حيث أسفر اللقاء عن اتفاق لرفع مستوى العلاقات التعليمية إلى شراكة إستراتيجية.

وشارك الوفد في جلسة حوارية حول تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في تعليم الفتيات، تأكيداً على التزام سوريا بدعم التعليم الشامل والعادل.



وأكد الوزير الحلبي، أن نتائج المشاركة في المنتدى، ستنعكس مباشرة على خطط العمل المقبلة عبر توسيع الشراكات الدولية، واستقطاب الدعم الفني والتقني، وتنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر على الطلبة والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية حديثة ومستدامة.

وكانت انطلقت فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2026 الذي استضافته لندن في الـ 17 من شهر ‏أيار الجاري، وتمثلت مشاركة سوريا فيه بوفد ضم إلى جانب الوزير الحلبي وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ومعاوني الوزيرين.