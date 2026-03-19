قطر تعلن الملحقين العسكري والأمني الإيرانيَّيْن أشخاصاً غير مرغوب بهم

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران في الدوحة أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبتهم بالمغادرة.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان أنها سلمت مذكرة رسمية إلى سفارة إيران لدى الدولة، تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلا من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها (24) ساعة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي على خلفية الاعتداءات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار.

وشددت الوزارة على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، مؤكدة أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وأشارت الخارجية إلى أن المذكرة القطرية سلمت خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بالخارجية القطرية إبراهيم يوسف فخرو مع سفير إيران في الدوحة علي صالح آبادي.

وكانت الخارجية القطرية أعربت في وقت سابق اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الذي طال مدينة رأس لفان الصناعية.