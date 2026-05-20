رئيس هيئة الأركان العامة يصل تركيا لحضور مناورات EFES 2026 ويلتقي نظيره التركي

أنقرة-سانا

وصل رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش العربي السوري اللواء علي النعسان إلى جمهورية تركيا اليوم الأربعاء، برفقة عدد من الضباط حيث عقد لقاءً مع نظيره التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو.

وذكرت وزارة الدفاع، عبر قناتها على تلغرام، أن هذه الزيارة تأتي لحضور ومتابعة فعاليات مناورات EFES 2026 التي تشارك فيها مجموعات من الجيش العربي السوري.

وتندرج مشاركة الجيش العربي السوري في هذه المناورات ضمن إطار انفتاح وزارة الدفاع على التجارب العسكرية الخارجية، والاستفادة من الفعاليات التدريبية المشتركة التي تجمع جيوشاً مختلفة في مكان واحد بما يتيح الاطلاع المباشر على أساليب التدريب والتنظيم والتنسيق بين القوات، وعلى نماذج من الأسلحة والتجهيزات والخبرات غير المتوافرة محلياً.

وتعد مناورات EFES 2026 فعالية عسكرية واسعة تضم قوات برية وبحرية وجوية من عدد كبير من الدول، وتركز على التدريب المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أنماط العمل العسكري الحديثة في بيئة عمليات متعددة الاختصاصات.

