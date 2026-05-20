محافظة ريف دمشق تمنع الذبح العشوائي وبيع المفرقعات وتحدد ضوابط ألعاب العيد خلال عطلة الأضحى

ريف دمشق- سانا

أصدرت محافظة ريف دمشق اليوم الأربعاء بلاغاً حددت فيه الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل أصحاب ألعاب العيد والمحال التجارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حفاظاً سلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

ودعت المحافظة في بلاغها الذي تلقت سانا نسخة منه أصحاب ألعاب العيد مثل “المراجيح والقلابات” وغيرها، إلى الالتزام التام بالتموضع في الساحات العامة والحدائق المحددة من قبل الوحدات الإدارية، مع التأكد الكامل من سلامة ومتانة الألعاب وإجراءات الأمان لحماية الأطفال.

وأكدت المحافظة منع بيع المفرقعات والألعاب النارية والألعاب التي تعتمد على الطلقات البلاستيكية في مختلف المحال التجارية، لما تشكله من خطر على السلامة العامة، وما قد تسببه من إصابات وحوادث، ولا سيما بين الأطفال خلال فترة العيد.

في السياق ذاته، أصدرت محافظة ريف دمشق بلاغاً آخر دعت فيه أصحاب محال بيع اللحوم والمواطنين إلى التقيد بالتعليمات والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الوحدات الإدارية، بما يضمن تنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك والحفاظ على الصحة والنظافة العامة.

وشددت المحافظة في بلاغها على منع الذبح العشوائي بشكل كامل في الأرصفة والطرقات والحدائق والساحات العامة، حرصاً على الصحة العامة، والنظافة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفرض الغرامات المالية المحددة وفق أحكام القانون المالي رقم /37/ لعام 2021.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت في وقت سابق اليوم بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لـ 2026-5-26 حتى يوم السبت الواقع في 2026-5-30 ضمناً مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.