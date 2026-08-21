مهرجان صيف الشيخ بدر.. فعاليات سياحية وتراثية تنعش الحركة السياحية بريف طرطوس

طرطوس-سانا

تتواصل في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس فعاليات مهرجان “صيف الشيخ بدر 2026″، الذي يجمع بين الأنشطة التراثية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية، بهدف تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بالمقومات السياحية والتراثية للمنطقة، ودعم المجتمع المحلي والحرفيين والمنتجين.

ويقام المهرجان بإشراف مديرية السياحة في طرطوس وبالتعاون مع إدارة منطقة الشيخ بدر، خلال الفترة من 20 وحتى 26 آب الجاري في ملعب الشيخ بدر.

محطة جديدة ضمن برنامج الموسم السياحي

وأكد مدير سياحة طرطوس بسام عباس في تصريح لسانا أن إطلاق مهرجان الشيخ بدر يأتي للمرة الأولى، بعد نجاح فعاليات “صيف دريكيش” ومهرجان صافيتا، مبيناً أن المهرجان يمثل محطة جديدة ضمن برنامج الموسم السياحي في المحافظة.

وأشار عباس إلى أن تنوع برنامج المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية للمنطقة، وتعزيز حضورها كوجهة سياحية ضمن خارطة السياحة في محافظة طرطوس.

ولفت إلى أن الموسم السياحي سيشهد فعاليات أخرى، داعياً الجمهور إلى متابعة مهرجان بانياس، على أن تختتم فعاليات الموسم السياحي في المحافظة بفعاليات خاصة في مدينة طرطوس.

حضور جماهيري واسع

من جهتها، أوضحت منظمة المهرجان في شركة ليلى للمعارض والمؤتمرات مروى عمران أن التحضير للمهرجان استمر نحو شهر، مبينة أن الإقبال الجماهيري والتفاعل مع الفعاليات شكلا حافزاً كبيراً لفريق العمل.

وأعربت عمران عن سعادتها بالأجواء التي رافقت المهرجان، لافتة إلى أن الحضور أبدى تفاعلاً كبيراً مع مختلف الفعاليات، الأمر الذي يعكس أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة في المناطق والبلدات التي تمتلك مقومات سياحية وتراثية.

فرصة لعرض منتجات الحرفيين

بدورها، أشارت المشاركة سلاف خضور، التي تعرض أعمالاً يدوية ضمن فعاليات المهرجان، إلى أهمية إتاحة الفرصة للحرفيين لعرض منتجاتهم أمام الزوار، معربة عن شكرها للمنظمين لإتاحة هذه المشاركة، والتي تساعد على التعريف بالأعمال اليدوية وتشجيع الحرف المحلية.

وعبرت الزائرة لينا علي إسماعيل عن سعادتها بالأجواء التي يوفرها المهرجان، مشيرة إلى أن تنوع الفعاليات بين التراثية والثقافية والفنية والترفيهية جعلها مناسبة للعائلات والزوار، ووفّر مساحة للتعرف على المنتجات والحرف المحلية وقضاء أوقات ممتعة.

كما لفتت الزائرة دارين إسماعيل إلى أهمية إقامة هذه الفعاليات في منطقة الشيخ بدر، لما توفره من أجواء ترفيهية واجتماعية تجمع الأهالي والزوار، معربة عن أملها باستمرار المهرجان وتوسعته في المواسم المقبلة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة.

وحضر جانباً من فعاليات المهرجان معاون محافظ طرطوس سامي الزخ، وعدد من ممثلي إدارة المنطقة، ورئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة، إلى جانب عدد من المديرين والفعاليات المحلية.

ويأتي مهرجان “صيف الشيخ بدر 2026” ضمن موسم طرطوس السياحي، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط السياحة الداخلية، وإبراز التنوع الطبيعي والتراثي والثقافي الذي تتميز به مناطق المحافظة.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 26 آب الجاري، من الساعة الخامسة مساء حتى الثانية عشرة ليلاً وسط مشاركة من الحرفيين والفعاليات المحلية، وحضور من الأهالي والزوار، بما يعكس أهمية الفعاليات السياحية والثقافية في تعزيز الحراك المجتمعي ودعم الأنشطة والمنتجات المحلية.