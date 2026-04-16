وزير الدفاع الأمريكي: الجيش مستعد لضرب محطات الطاقة الإيرانية

واشنطن-سانا

حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، من أن الجيش الأمريكي مستعد لضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا صدرت الأوامر بذلك، واصفاً الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على إيران بـ”السلوك المهذب” خلال وقف إطلاق النار.

ودعا هيغسيث، في تصريح نشرته وكالة رويترز، إيران إلى أن تختار بحكمة وهي تستعد للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لضرب البنية التحتية الإيرانية ذات الاستخدام المزدوج، ومحطات توليد الكهرباء إذا اضطر الأمر.

في السياق ذاته، قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط: إن الجيش الأمريكي يقوم بتعديل التكتيكات والتقنيات والإجراءات، من دون أن يقدم أي تفاصيل.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم، أنها ستعزز عقوباتها على قطاع النفط الإيراني مستهدفة عشرين شخصاً وكياناً في ظل الحصار الذي تفرضه طهران على مضيق هرمز.

السعودية تجدد تأكيد حماية أمنها وتعلن تضامنها مع الدول المتضررة من الاعتداءات الإيرانية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين شمال شرق مدينة القدس المحتلة
أبو الغيط: التوسع الاستيطاني بفلسطين لن يجعله شرعياً
هجوم إلكتروني يتسبب بتضرر أنظمة وتوقف رحلات بعدة مطارات بأوروبا
واشنطن توقف الحركة التجارية البحرية من وإلى إيران وتتجه لتفعيل قانون “الغنائم البحرية”
