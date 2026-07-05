قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، اليوم الأحد، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن.

وحثت الوزارة في بيان على منصة “إكس” جميع مشغلي ومستخدمي السفن على “الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توافر معدات ‌الأمن ⁠والسلامة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل الرحلات.

وكانت قطر علقت في 29 حزيران الماضي الإبحار وأنشطة الصيد حتى إشعار آخر، مع استثناء الشحن التجاري، وذلك بعد يوم من إعلانها مقتل أحد ⁠مواطنيها إثر إصابته بشظايا، جراء العمليات العسكرية التي شهدتها ⁠المنطقة.