إيطاليا: نتضامن مع لبنان في وجه ما يتعرض له من تحديات ومخاطر

بيروت-سانا

أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، اليوم الإثنين، تضامن بلاده مع لبنان حكومة وشعباً في مواجهة ما يتعرض له من تحديات ومخاطر.

وأعرب تاجاني في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، ونقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن أمله بأن تثمر اللقاءات التي ستبدأ غداً في واشنطن، وقفاً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مبدياً استعداد إيطاليا لاستضافة أي مفاوضات في المستقبل بين الجانبين، للوصول الى حالة من الاستقرار والسلام.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي عزم بلاده العمل على دعم الجيش اللبناني، لضمان الاستقرار في لبنان وسلامة أراضيه.

كما دعا تاجاني من جانب آخر خلال المؤتمر إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وتحرير التجارة، وإلى ضمان الملاحة فيه، ومواصلة الاتصالات من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكان وزير الخارجية الإيطالي عبّر في منشور على منصة “إكس” اليوم الإثنين لدى وصوله في وقت سابق اليوم إلى لبنان، عن تضامن إيطاليا مع لبنان في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية غير المقبولة على المدنيين.

