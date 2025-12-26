مقرر أممي: تهديدات إسرائيل بالاستيطان في غزة انتهاك للقانون الدولي

نيويورك-سانا

أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، جورج كاتروغالوس، أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن إنشاء مستوطنات في قطاع غزة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن كاتروغالوس قوله: “إن تصريح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء مستوطنات في غزة يخالف القانون الدولي”.

وشدد كاتروغالوس على ضرورة الانتقال من الإدانات السياسية إلى إجراءات عملية، حيث إن الإدانات اللفظية غير كافية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، داعياً إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة.

وأشار المقرر الأممي، إلى ما وصفه بالمعاملة التفضيلية التي تحظى بها إسرائيل على الساحة الدولية ،معتبراً أن ذلك يكرس سياسة الإفلات من العقاب، وعدم مثول قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في كانون الأول عام 2016 القرار رقم 2334، ودعا فيه إلى وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.